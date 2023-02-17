Adana’dan 1’i çocuk 5 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

Adana’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı ambulans uçağı ile İstanbul’a gelen biri çocuk 5 yaralı depremzede, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş depreminin 12’nci gününde Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan yaralı depremzedeler için İstanbul’a hareket eden Türk Hava Kuvvetleri’ne ait CASA tipi ambulans uçağı, saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta bulunan biri çocuk 5 yaralı depremzede, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Yaralı çocuk ile birlikte gelen bir refakatçi ise hastaneye götürüldü.