Adana’da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı eski Kabasakal Mahallesi Ayaslanlı mevkiinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın yandığı bölgede güvenlik için soğutma çalışmaları devam ediyor.