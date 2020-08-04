Adana’da maske denetimi
POLİS EKİPLERİ, TOPLU TAŞIMA ARACINDA SOSYAL MESAFE VE MASKE DENETİMİ YAPARAK YOLCULARI VE SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Adana’da maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından polis, toplu taşıma aracında sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri uyardı.
Adana’da son günlerde yeni tip korona virüs vakalarının artmasından dolayı sokağa maskesiz çıkmak, toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaklandı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler Atatürk Caddesinde toplu taşıma araçlarında uygulama başlattı. Uygulamada sürücüler ve yolcular maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan uygulamada saat 11.00’e kadar 30 kişiye maske takılmadığı için 900’ar lira para cezası kesildi.
Ayrıca kaldırımdan geçen maskesiz ve maskeyi yanlış takanlar da uyarıldı. Maske takmayan vatandaşların polisin uyarısı üzerine ceplerinde ya da çantalarında bulunan maskelerini çıkartıp takması dikkat çekti. Bir vatandaş ise maske takmadığı halde maske taktığını ileri sürdü. Bazı vatandaşların polisi görünce maskesini taktığı, bazılarının ise maskeyi koluna taktığı görüldü.
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