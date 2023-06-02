Adana’da kalıcı TOKİ konutları yükselmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği Adana’da, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesi çerçevesinde 3 bin 200 aileye verilecek 581 yükselmeye başladı. Adana Valisi Süleyman Elban,” Konutlar Aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor ancak daha da erken teslim edebiliriz” dedi.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremde Adana’da yıkım gerçekleşirken çok sayıda bina ağır hasar aldı. TOKİ, kalıcı konutlar için Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde 581 konutun temelini attı. Temeli atılan konutlar yükselmeye başladı.

“Erken tarihte hak sahiplerine konutları teslim edebiliriz”

Depremden dolayı hasarlı binalar için hak sahiplerine 3 bin 200 adet konut yapımına başladığını dile getiren Adana Valisi Süleyman Elban,”Bu tüm hak sahiplerini kapsamıyor. Bu birinci etap, bundan sonra da diğer hak sahipleri için de yeni etaplarla ilgili temeller atılacak. Şambayat, Buruk ve Ceyhan’da ilk etapla 3200 konutla ilgili çalışma başladı. Birkaç katı da yükseldi hızlıca, en geç Aralık sonunda bu konutları teslim etmeyi planlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı. Ancak o tarihe gelmeden muhtemelen hak sahiplerine konutları teslim etmiş oluruz” dedi.

“Konteynerlara aileler yerleşmeye başladı”

Hasarlı bina yada, yıkılmış binaları olan vatandaşlara hükümetin iki hakkın alternatif olarak tanıdığını aktaran Vali Elban,” Kira yardımı alma ve konteyner kentte konaklama imkanı, ücretsiz konaklama imkanı getirildi. Dolayısıyla bizde 520 konteynerden oluşan Şambayat tarafına konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik tamamladık. Hak sahiplerine geçen haftadan bu yana konteynerlara yerleşmeye başladı” şeklinde konuştu.

“İlk etapta 3 bin 200 aileye konut yapılır diğer etaplarda bu sayı 12-13 bin civarında olabilir”

Vali Elban,” İlk etapta 3200 aileye konut yapılırken ikinci ve üçüncü etaptan toplan sayının ne olacağını hak sahipliğiyle ilgili yapılacak çalışmadan sonra netleşecek. Şuanda hasar tespit çalışmaları, ilimiz genelinde tamamlandı. Ancak itiraz sürecinde şuanda, ilana çıktı. İlandaki itiraz sürecinden sonra hasarlı olan bina sahiplerinden hak sahiplik durumuna göre sayı netleşmiş olacak. Biz sayının 12 ila 13 bin civarında olacağını değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.