Adana’da iki mahalle "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

Mavi Dil hastalığı kan emen sineklerle bulaşan sığırların yanı sıra diğer geviş getirenlerde de görülen viral enfeksiyöz bir hastalıktır. Ülkemizde “ihbarı mecburi hastalıklar” kategorisindedir. Mavi Dil virüsü bugüne kadar insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık değildir. Hayvandan hayvana direk bulaşma oluşmamaktadır. Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri insanlar için risk oluşturmaz. Virüsün şimdiye kadar tanımlanmış 24 serotipi vardır.

Doğal şartlarda hastalık yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelmektedir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilmektedir. Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben 4-20. günlerde ortaya çıkar. Hastalık yüksek ateş, iştahsızlık, kangrenli burun akıntısı, meme derisi, göz kapağı, ağız ve genital mukozalarda yangılar, dil ve ağız bölgeleri ile mukozalarda erozyon ve bu mukozaların yerinden kalkması, tırnaklarda kızarıklık, şişkinlik ve buna bağlı gelişen topallık ile seyredebilmektedir.

Söz konusu hastalıkta enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde hızla bir azalma görülebilmektedir. Gebe dişi sığırlarda yavru atmaya sebep olmaz ancak doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu bildirilmektedir.

Hastalığın tedavisi yoktur. Bu yüzden koruyucu önlemler alınmalıdır. Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar teşkil eder. Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili buzağı doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez.