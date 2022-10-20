Adana’da "Hava Saldırısı Tatbikatı"

Adana’da, 2022 yılı “Tatbikat Yılı” ilan edilmesinden dolayı, AFAD tarafından bir öğrenci yurdunda “Hava Saldırısı Tatbikatı” yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Kredi Kurtlar Kurumuna ait Kut-ül Amare Yurt Müdürlüğünde “Hava Saldırısı Tatbikatı” düzenlendi. Tatbikata, AFAD ve polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği yurda hava saldırısı düzenlendiği yönünde anonslar yapılarak siren çaldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, yurtta bulunan öğrencileri ve çalışanları güvenli bir şekilde sığınağa indirdi. Ardından senaryo gereği çıkarılan yangın görevliler tarafından söndürüldü. Yurt binasının birinci ve üçüncü katında yaralı olan kişiler ise kurtarılarak revire indirildi.

Daha sonra saldırının sona erdiği yönündeki anonslar ile tatbikat tamamlandı.