Adana’da engelli çocuklara polis kimliği

Adana’da polisler, engelli çocuklara isme özel yaptırdıkları çocuk polis kimliklerini dağıttı. Kimliğini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli çocukların isimlerine özel yaptırdıkları çocuk polis kimliklerini dağıttı. Merkez Çukurova ilçesindeki Ünsal Karasu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giden ekipler, çocuklara polis kimlik kartlarını verdi. Kimliği alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Polis kimlik kartı alan Veysel Eren Tekdemir, “Mutluyum, heyecanlıyım, büyüdüğümde polis olmayı çok istiyordum hayalimdi, gerçek oldu. Hayalimin peşinden gideceğim. İnşallah polis olurum. Kimliğimi de aldım, çok heyecanlıyım” dedi.

Kimlikte kendi fotoğrafını gören çocuklar çok mutlu olurken, polislerin kendilerini düşünerek uyarması ve korumasından da çok memnun olduklarını söylediler.