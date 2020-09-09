Adana’da belediye otobüsünde ayakta yolculuk kamerada
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK AÇIKLAMASINA RAĞMEN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT BİR OTOBÜSTE YOLCULARIN AYAKTA GİTMESİ DİKKAT ÇEKTİ. YASAĞA UYULMAYAN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakta yolcu alınmayacak açıklamasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüste yolcuların ayakta yolculuk yapması dikkat çekti. Yasağa uyulmayan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Yasak olmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 DUY 87 plakalı otobüste ayakta yolcu alınması yasağının delindiği görüldü.
Otobüs içerisinde birçok yolcunun ayakta ve sosyal mesafeye dikkat etmeden yolculu yaptığı görüldü.
Ayrıca otobüs içerisinde yolcuların ayakta olmasına rağmen şoförün her durakta durup yeniden yolcu alması dikkat çekti.
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