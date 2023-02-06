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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Adana’da arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Adana’da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.
Genel 06.02.2023, 20:42
Adana’da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 13 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Olayı gerçekleştirdiği andan itibaren, AFAD, İtfaiye ve vatandaşların arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışma anı ve enkaz havadan dron ile görüntülendi.
Şuana kadar 4 kişi sağ kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.