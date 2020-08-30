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Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
ADANA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.
Genel 30.08.2020, 10:48
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Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önüne kurumların çelenk koymasıyla sınırlı kaldı. Adana Valiliği, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Adana Valisi Süleyman Elban, bayramı kutlamaya gelen az sayıda vatandaşın yanına giderek onlarla bayramlaştı.
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