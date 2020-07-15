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Adana’da 15 Temmuz demokrasi nöbeti

HAİN DARBE GİRİŞİMİN 4. YIL DÖNÜMÜNDE ADANA’DA 50 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ NÖBETİ DÜZENLENDİ.

Genel 15.07.2020, 23:37
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Adana’da 15 Temmuz demokrasi nöbeti

Hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde Adana’da 50 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbeti düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydan’ında demokrasi nöbeti tutulmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, nöbet tutulacak alana 50 kişilik gruplar halinde alım yapıldı. Sivil toplum örgütler ve gönüllü gelen gençler 50 kişilik gruplar halinde sırayla demokrasi nöbeti tutuyor.

15 Temmuz şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sonra meydan içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösterimin arından 15 Temmuz şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, “4 yıl önce bugün belki de bu kadar uzun bir gece hiç yaşanmamıştı. O gece bu millet tarihte hiç görmediği yaşamadığı bir ihanete bir kalkışma ve saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu topraklar bin yıldan beri o kadar çok saldırı o kadar çok ihanet görmüştür. Ama 15 Temmuz gecesinde yaşanıldığı gibi bir ihaneti bir saldırıyı asla yaşamamıştı ve görmemişti. Milletin gönlünde yeri olan ve peygamber ocağı diye adlandırılan kutsal bir kurumumuzun içerisinde kendilerini asker sıfatı görüntüsü içerisinde, milletin parasıyla her türlü gücüyle aldığı o ağır silahlarla tanklarla, toplarla, uçaklarla yine bu aziz milleti teslim almak korkutmak diz çöktürmek için hain emellerine biran evvel korkutarak kaos durumu yaratabilmek için gözlerini kırpmanda onlarca inşamızı şehit etmeyi, yüzlerce insanımızı gazi bırakmayı göze alarak hunharca bir saldırı için girdiler” dedi.

Elban şöyle devam etti;

“Milletimizin feraseti ve kutsal değerleri söz konusu olduğun canını, malını, evladını düşünmeden gözünü kırpmadan tüm varlığını feda edeceğini hiç hesaba katlamamışlardı. O gece güzel Adana’mız başta olmak üzere tüm milletimiz meydanları doldurdular. Tüm kutsal değerlerine sahip çıkmak için canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koydular. Sonunda milletimiz kazandı.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ’15 Temmuz Şehitleri Sancak’ koşusu Merkez Parkta başlayıp, demokrasi nöbetinin tutulduğu Uğur Mumcu Meydanında son buldu. Koşu 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

24 yaşındaki milli sporcu Eda Tuğsuz koşunun ardından varış noktası olan nöbet alanında taşıdığı sancağı Adana Valisi Süleyman Elban’a teslim etti. Adana’da 50 kişilik gruplar halinde sırayla 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü nöbeti tutulmaya devam ediliyor.

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