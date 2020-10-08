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Adana, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A YÖNELİK SALDIRILARI NEDENİYLE ADANA’NIN BAŞTA TARİHİ YERLERİ OLMAK ÜZERE BİRÇOK NOKTASI AZERBAYCAN'A DESTEK AMACIYLA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARIYLA DONATILDI. FOTOĞRAFTA TAŞKÖPRÜ YER ALIYOR:
Genel 08.10.2020, 16:45
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Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları nedeniyle Adana’nın başta tarihi yerleri olmak üzere birçok noktası Azerbaycan’a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.
Ermenistan ile topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan’a destek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Büyük Saat Kulesi, Taşköprü, Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası ve kentin birçok noktası Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.
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