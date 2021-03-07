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Adana polisinin hedefi tüm kadınların “KADES”li olması

İçişleri Bakanlığının başlattığı ve birçok kadının hayatını kurtaran “KADES” uygulaması için Adana polisi “Hedefimiz ilimizde yaşayan tüm kadınlar” sloganıyla seferberlik başlattı.

Genel 07.03.2021, 09:49
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Adana polisinin hedefi tüm kadınların “KADES”li olması

İçişleri Bakanlığının başlattığı ve birçok kadının hayatını kurtaran “KADES” uygulaması için Adana polisi “Hedefimiz ilimizde yaşayan tüm kadınlar” sloganıyla seferberlik başlattı.

KADES İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konuldu. KADES ile kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek amaçlandı. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin konusunda eğitim almış birimler tarafından ve tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri” ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Emniyet bünyesinde 1005 büro amirliği, Jandarma bünyesinde ise 5 Şube Müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları İle Mücadele Kısım Amirliği olarak 1086 yeni birim kuruldu. Personeller tek tek eğitildikten sonra KADES’i anlatmaları için sahaya gönderildi.

Adana’da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri de bu kapsamda “Hedefimiz ilimizde yaşayan tüm kadınlar” sloganıyla yola çıktı. Kadınlardan oluşan bu büro amirliği ekipleri Adana’da mahalle mahalle, sokak sokak, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum personelleri, kahvehaneler, lokantaları tek tek gezerek KADES’i kadınlara anlatıp telefonlarına yüklemesini sağlıyor. Adana polisi son olarak da belediyede çalışan kadınlarla bir araya gelerek KADES’i anlatıp nasıl yükleyeceklerini ve kullanacaklarını gösterdi. Polis kadınlara “KADES ile şiddete dur” de sloganıyla yaptıkları sunumda geçtiğimiz yılın rakamlarını da vermeyi ihmal etmedi. Kadınlar polisler uygulama başladıktan sonra 2019’da 336 kadın cinayeti işlenirken, 2020’de yüzde 21’lik azalışla kadın cinayetinin 266’ya gerilediğini belirtip KADES’in önemini anlattı. Ayrıca KADES sayesinde kadınların polise daha kolay ulaşıp sıkıntılarını anlattığı için 2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış olduğu, 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttığı belirtildi. Polislerin Adana’daki tüm kadınları bilinçlendirene kadar çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
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