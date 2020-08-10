banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Lise yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı! Sorgu ekranı için tıklayın
Lise yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı! Sorgu ekranı için tıklayın
Macron: Lübnan'ın geleceği tehlikede
Macron: Lübnan'ın geleceği tehlikede
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Bor şimdi de havamızı temizleyecek! BORTAM geliyor...
Bor şimdi de havamızı temizleyecek! BORTAM geliyor...

Adana'da salça sezonu başladı!

Adana’da kırmızı biberlerin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlama telaşı da başladı. Biberlerini makinede çektiren vatandaşlar, güneşte suyunu alması için damlara sermeye başladı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların damları da serilen biber salçaları ile yavaş yavaş kırmızıya boyandı.

Genel 10.08.2020, 14:06
2010
Adana'da salça sezonu başladı!

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. 

Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor. 

Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.

“Fiyatlar düştü”

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, salçalık biber fiyatlarının geçen seneye göre düşük seyrettiğini belirterek, “10 günden bu yana salça yapımları başladı. 

Önce Karataş biberleri satılıyorken şimdi Karaisalı biberlerimiz de hasat edilmeye başlandı. Korona virüs bizim fiyatlarımıza da yansıdı. 

Müşteri de bulamıyoruz. Pazarda müşteri yok. Biber fiyatları geçen günlerde 2 lirayken bugün 1 lira 80 kuruşa kadar geriledi. Kapya biber ise 1 lira 50 kuruşa kadar düştü” dedi.

“Fiyatların 2 buçuk lira olması bekleniyor”

Fiyatların 2 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini kaydeden Kılıç, “Biberler tarlada erken kızardı. Erken kızarınca da hasat edildi ve pazara geldi. Yoksa dalında çürüyecekti. 

Geçen sene 3 liraya sattığımız biberi bu sene 2 liraya, yeri geliyor 1 lira 70 kuruşa satmak zorunda kalıyoruz. Ektiğimiz masrafı kurtaramıyoruz. Fiyatların 2 buçuk lirayı bulmasını bekliyoruz yoksa zarar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“100 kilogram biberden 25 kilogram salça”

100 kilogram biber satın alan Mürşide Çimen isimli vatandaş ise fiyatların geçen seneye göre çok uygun olduğunu belirterek, “Geçen sene 200 kilogram bibere 700 lira vermiştik. 

Bu sene aynı biber yarı fiyatına neredeyse. Korona virüs pazarı vurdu, fiyatlar düştü. 100 kilogram biber aldım ve 24-25 kilogram salça elde edeceğim. Bir aileye o salça da 1 sene yeter” diye konuştu.

“Salçanın çekim kilogramı 60 kuruş”

Biber çekim merkezi sahibi Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 5-6 ton biber çektiklerini söyleyerek, “Bu makine büyük bir kolaylık ve aynı evde yapılmış gibi salça yapıyoruz burada. Müşterilerimiz biberlerini çuvalla getiriyor ve burada makinede işlemlerden geçiriyoruz. 

Sapını koparıp içini açıyoruz, bol su ile yıkayarak salça haline getirip bidonlara aktarıyoruz. Kilogramını 60 kuruştan çekiyoruz. Evde yapılmasına göre çok daha avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
İmsak 04:23
Güneş 06:02
Öğle 13:14
İkindi 17:06
Akşam 20:17
Yatsı 21:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25