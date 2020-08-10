Adana'da salça sezonu başladı!

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor.

Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.

“Fiyatlar düştü”

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, salçalık biber fiyatlarının geçen seneye göre düşük seyrettiğini belirterek, “10 günden bu yana salça yapımları başladı.

Önce Karataş biberleri satılıyorken şimdi Karaisalı biberlerimiz de hasat edilmeye başlandı. Korona virüs bizim fiyatlarımıza da yansıdı.

Müşteri de bulamıyoruz. Pazarda müşteri yok. Biber fiyatları geçen günlerde 2 lirayken bugün 1 lira 80 kuruşa kadar geriledi. Kapya biber ise 1 lira 50 kuruşa kadar düştü” dedi.

“Fiyatların 2 buçuk lira olması bekleniyor”

Fiyatların 2 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini kaydeden Kılıç, “Biberler tarlada erken kızardı. Erken kızarınca da hasat edildi ve pazara geldi. Yoksa dalında çürüyecekti.

Geçen sene 3 liraya sattığımız biberi bu sene 2 liraya, yeri geliyor 1 lira 70 kuruşa satmak zorunda kalıyoruz. Ektiğimiz masrafı kurtaramıyoruz. Fiyatların 2 buçuk lirayı bulmasını bekliyoruz yoksa zarar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“100 kilogram biberden 25 kilogram salça”

100 kilogram biber satın alan Mürşide Çimen isimli vatandaş ise fiyatların geçen seneye göre çok uygun olduğunu belirterek, “Geçen sene 200 kilogram bibere 700 lira vermiştik.

Bu sene aynı biber yarı fiyatına neredeyse. Korona virüs pazarı vurdu, fiyatlar düştü. 100 kilogram biber aldım ve 24-25 kilogram salça elde edeceğim. Bir aileye o salça da 1 sene yeter” diye konuştu.

“Salçanın çekim kilogramı 60 kuruş”

Biber çekim merkezi sahibi Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 5-6 ton biber çektiklerini söyleyerek, “Bu makine büyük bir kolaylık ve aynı evde yapılmış gibi salça yapıyoruz burada. Müşterilerimiz biberlerini çuvalla getiriyor ve burada makinede işlemlerden geçiriyoruz.

Sapını koparıp içini açıyoruz, bol su ile yıkayarak salça haline getirip bidonlara aktarıyoruz. Kilogramını 60 kuruştan çekiyoruz. Evde yapılmasına göre çok daha avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.