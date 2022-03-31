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Adana Büyükşehir Belediyesi: "Pozantı’da çöken yol Büyükşehir tarafından yapılmadı"
Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmadığını bildirdi.
Genel 31.03.2022, 10:38
Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmadığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana’nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi-köyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.