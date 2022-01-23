Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yaklaşık kapanan Adana-Ankara Otoyolu’nda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı bölgeyi olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR ve Sivil araç sürücüsü otoyolda mahsur kaldı. Otoyolu’nun Ankara yönü kısa süreli ulaşıma kapandı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara Otoyolu’ndaki ulaşım da aralıklarla tıkandı. Dünden bu yana hummalı bir çalışma yürüten ekipler, otoyolu tekrar ulaşıma açtı.

Sosyal medya hesabından sık sık bilgilendirme yapan Pozantı Belediye başkanı Çay: "İlçemizde Karayolları ve Pozantı belediyesi ekipleri kar temizliğine devam ediyor. İlçemizde kapalı hiçbir yol kalmayacak" ifadelerini kullandı.