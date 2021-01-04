‘Adam Olacak Çocuklar’ bu merkezde yetişecek

Yıldırım Belediyesi’nin Türkiye’nin unutulmaz sanatçılarından Barış Manço adına kurduğu Barış Manço Kültür Merkezi, geçireceği büyük renovasyon sonrası Gelecek Merkezi’ne dönüşerek yepyeni bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.

Barış Manço’nun ölümünün 22. yılında, onunadıyla anılan Kültür Merkezi’ni ülkemizin bilim ve teknoloji alanında en değerli markası olan bir vakıfla birlikte yapacağı büyük renovasyon çalışmasıyla ‘Adam Olacak Çocuk’ların yetiştirileceği Gelecek Merkezi’ne dönüştürecek. İçerisinde astronomi ve uzay bilimlerinde eğitim amaçlı kullanılan, aynı zamanda diğer bilim dallarında eğitimi eğlenceli bir şekilde vermeye çalışan planetaryumun da olacağı Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM) Gelecek Merkezi’nde, öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar aracılığı ile farkına varmadan içselleştirmesini hedefleyen matematik atölyesi, robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirerek, üreten bir nesil olmalarını destekleyen Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin kendilerini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini ifâde edecek bir yol bulmasına imkân sağlayan Tasarım Atölyesi, içerisinde ekoloji, fizik, kimya, ve insan biyolojisi alt dallarını barındıran Doğa Bilimleri Atölyesi, uzay ile evren merakı oluşturmayı hedefleyen ve aerodinamik prensiplerin basit deneylerle öğrencilere kavratıldığı Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi de yer alacak.

Yılda 100 bin genç ve çocuğun yararlanacağı merkezin 750 kişilik tiyatro salonu ile sinema salonlarını da tamamen yenileyerek son teknoloji ile modernize edecek olan Yıldırım Belediyesi, çok amaçlı salonları, sergi alanları ve kafeteryası ile merkezi örnek bir yapıya kavuşturacak.Gelecek Merkezi’ndeki Yetişkin Kütüphanesi’nin yanı sıra oluşturulacak Açık Hava Kütüphanesi’nde de açık alanda kitap okumanın keyfine varılacak. Bünyesine kazandırılacak tüm yeni oluşumlarla bilim merkezi kimliğini elde edecek olan Gelecek Merkezi’nin renovasyon çalışmaları bu ay içinde başlayacak ve ekim ayında tamamlanacak.

Çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra anneler için de etkinlik ve spor alanların da olacağı BMKM Gelecek Merkezi ile ilgiliaçıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“80’li ve 90’lı yılların unutulmazı ‘Adam Olacak Çocuk’un yapımcısı Barış Manço’nun adıyla anılan Kültür Merkezimizi, ünlü sanatçının ölümünün 22. yılında yapacağımız yenileme çalışmaları ile Gelecek Merkezi’nedönüştürüyoruz. Kıymetli sanatçımız yaşasaydı 2 Ocak’ta 78 yaşında olacaktı. Şimdi o özlediğimiz günleri anmak, unutulan değerleri hatırlatmak, hızlı teknolojiye yenik düşmeye yüz tutan içtenliğimize, değer yargılarımıza sahip çıkmak maksadıyla, yeni bir görev üstlenecek olan merkezimizle adam olmuş çocuklara hak ettikleri değerleri kazandırmayı hedefliyoruz.Yeni neslin ihtiyacı olan bu özel projeyi, hem Barış Manço severlere hem de çocuklarımıza aktarmak bizler için en büyük mirastır.”