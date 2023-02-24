Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve noterlere mirasçılık belgesi yazısı gönderdi

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına “Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri” konulu resmi yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına "Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri" konulu resmi yazıyı gönderdi. Buna göre, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceği belirtildi.