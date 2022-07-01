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Adalet Bakanlığı bin 500 hakim ve savcı alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya’da hakim ve savcı adaylarına müjde verdi.

Genel 01.07.2022, 12:48
Adalet Bakanlığı bin 500 hakim ve savcı alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya’da hakim ve savcı adaylarına müjde verdi.

Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Bozdağ, yargı sistemi ve adliyelerde yapılan düzenlemeleri anlatarak, hakim-savcı, personel, mahkeme sayılarının artırıldığını ve teknik donanımların güçlendirildiğini kaydetti.

İnşaat halinde olanlarla birlikte şu anda Türkiye’de adliyelerde 7 milyon metrekare kapalı alanın bulunduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Türkiye’de 78 müstakil adliye binası sayısını 363’e çıkardık. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda müstakil adliyesi olmayan il bırakmamaktır” dedi.

Bozdağ, hakim ve savcı alınacağı müjdesini vererek, “Bin 500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bunun bin 200’ü hukuk fakültesi mezunlarından, 150’si avukatlık mesleğinden geçenlerden, 150’si idari yargıdan olacak” dedi.

Bakan Bozdağ, yargının ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için pek çok yenilik yapıldığını kaydetti.

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