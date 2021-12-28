Adalet Bakanlığı 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurdu.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

‘Başvurular 16-23 Şubat tarihleri arası’

Adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak. Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.