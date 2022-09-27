Adalet Bakanı Bozdağ’dan Mersin’deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır” açıklamasında bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.