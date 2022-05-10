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Adalet Bakanı Bozdağ: "Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır. Şartlar oluştuğunda tutukluluk ihtimali de mümkün olabilecektir."
Adalet Bakanı Bozdağ: "Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır. Şartlar oluştuğunda tutukluluk ihtimali de mümkün olabilecektir."
Genel 10.05.2022, 14:48
Adalet Bakanı Bozdağ: "Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır. Şartlar oluştuğunda tutukluluk ihtimali de mümkün olabilecektir."