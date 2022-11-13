Adalet Bakanı Bozdağ: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldığını ve sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı vekilinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.