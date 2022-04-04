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Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor.
Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz"
Genel 04.04.2022, 10:45
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz"