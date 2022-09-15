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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex’in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslarara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex’in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hazırladık ve gönderdik."
Genel 15.09.2022, 11:30
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Levent Göktaş (Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay) ve Fatih Özer (kripto para borsası Thodex’in kurucusu) ile ilgili Adalet Bakanlığı olarak biz iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hazırladık ve gönderdik."
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|5
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|5
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|5
|4
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|4
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|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
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|19. Denizlispor
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|Takımlar
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|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|13
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|18. West Ham United
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|19. Nottingham Forest
|6
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|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
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|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
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|5
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|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
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|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
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|19. Elche
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|1
|20. Cadiz
|5
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