Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Düzce adliyesini gezdi

DÜZCE (İHA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde hasar gören Düzce Adliyesi’ni ziyaret ederek, “Adliyemiz Pazartesi itibariyle normal faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar alan Düzce Adliyesi’ni ziyaret etti.

Düzce’ye geçmiş olsun temennisinde bulunan Bozdağ, “Ülkemizin pek çok yerinde hissedilen deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş oldun diliyorum. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybımız yaşanmamasıdır. Türkiye kentsel dönüşümde, son 20 yıl içinde önemli mesafeler kat etti. Bundan sonra da konut stokunu dönüştürme konusunda çabalarını arttırarak devam ettirecektir” diye konuştu.

“Teknik ekiplerimiz adliye binasını inceliyor”

Depremde dış cephesi hasar alan adliye binasıyla ilgili bilgi de veren Bozdağ, “Allah’a şükür adliyemizin dış cephesinde olan durum dışında, içeride her hangi bir şey yok. Bazı yerlerde dolapların yıkıldığını gördük. Binanın ana yapısında her hangi bir sıkıntı olmadığını gözlerimizle gördük. Teknik ekiplerimiz adliye binamızı inceliyor. Ön inceleme yaptılar, burada eksik ne varsa onları tamamlamak bizim vazifemiz. Çıkan veriler, kısa sürede ne yapacağımızı bize gösteriyor. Hızlı bir şekilde bunları tamamlayacağız” şeklide konuştu.

“Pazartesi sabah adliye binamız hizmete devam edecek”

Adliye binasının Pazartesi sabah itibariyle normal faaliyetlerini sürdüreceğini ifade eden Bakan Bozdağ, “Bazı tamirat, tadilat yapılması gereken yerler var. Bunları hızlıca halledecekler. Adliyemizin bulunduğu yerde adalet kompleksi oluşturmayı değerlendirdik. Adliyemizin yanında bazı yerler var, tamamı adalet bakanlığına aktarılmak suretiyle Düzcemize adalet kompleksi kazandıracağız. Çalışmayı başlattık. Yeni dönemde adalet hizmetlerinin daha iyi imkanlar içinde Düzcemize sunulması için gayretin içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Gölyaka ilçesine hareket etti.