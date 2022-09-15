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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan ve Arnavutluk’a ulaştı. Her iki tarafta da bulunuyor ve değerlendirmeler dev
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan ve Arnavutluk’a ulaştı. Her iki tarafta da bulunuyor ve değerlendirmeler devam ediyor, biz de takip ediyoruz."
Genel 15.09.2022, 11:31
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Artık bundan sonraki aşama, o iki ülkedeki adli ve idari makamların değerlendirme ve kararına göre şekillenecektir. Dosyalar şu anda Bulgaristan ve Arnavutluk’a ulaştı. Her iki tarafta da bulunuyor ve değerlendirmeler devam ediyor, biz de takip ediyoruz."
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|Takımlar
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|6
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|2. Bandırmaspor
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|10
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|7
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|4
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|11. Samsunspor
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|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|7. Liverpool
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|9
|9. Leeds United
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|8
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
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|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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