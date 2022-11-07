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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır."

Genel 07.11.2022, 15:37
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır."

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