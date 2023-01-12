Son Dakika
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’inci Yargı Paketiyle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’inci Yargı Paketiyle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Genel 12.01.2023, 12:13
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’inci Yargı Paketiyle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.