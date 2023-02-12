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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta"
Genel 12.02.2023, 15:39
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta"