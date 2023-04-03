Adalar’da satılan pidelere fiyat ve gramaj denetimi

Adalar’da pide fiyat ve gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Gramaja ve fiyatlara uymayan bazı iş yerlerine idari ceza kesildi.

Adalar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlardaki pide fiyatları ve gramajları hakkında denetim gerçekleştirdi. Fırınlarda pide fiyatlarının ve gramajının farklılık göstermesi nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde gramaja ve fiyatlara uymayan bazı iş yerleri hakkında idari ceza kesildi.

Öte yandan, fırınların üretim, depo ve satış yerleri de ayrı ayrı titizlikle denetlendi. Çıkan eksiklikler konusunda işyerleri uyarıldı ve en kısa zamanda eksikliklerin giderilmesi istendi. Ekipler, fırın sahibi ve çalışanlarını uyararak tarifeye uyulması gerektiğini belirtti. Tarifeye uymayan fırın sahiplerine eksik gramaj nedeniyle idari ceza kesildi.