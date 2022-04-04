Adalar’da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplu ulaşıma yüzde 50 ve servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi.