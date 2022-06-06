Adalar Belediyesi önünde hayvanseverlerden eylem

Büyükada’da Adalar Belediyesi binasının önünde toplanan hayvanseverler, veterinerlik hizmetlerinden memnun olmadıkları ve sokak hayvanlarıyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Büyükada’da hayvanseverler, Adalar’da veterinerlik hizmeti alamadıkları ve kedi ölümlerinin arttığı gerekçesiyle Adalar Belediye binasının önünde toplanarak eylem yaptı. Ellerinde, "İlaç yok, klinik yok, ruhsat yok" yazılı pankart taşıyan hayvanseverler, basın açıklaması yaptı.

“Adalar Belediyesi’nden şeffaf ve ücretsiz veterinerlik hizmeti talep ediyoruz”

Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında, “Bizler Adalar Belediyesi’nden şeffaf, ücretsiz ve veterinerlik mesleğinin ilke ve kurallarına uygun şekilde sunulan veterinerlik hizmeti talep ediyoruz. Adalar Belediyesi veterinerlik birimi bünyesinde görev yapan 3 veteriner ve 2 yardımcı personel olmasına rağmen ve hatta sadece Büyükada ve Heybeliada’da görev yapan 2 veteriner ve 2 yardımcı personel olmasına rağmen bu talebimiz 2,5 senedir yerine getirilmemektedir. İşte bu nedenle Adalar Belediyesi Meclis Toplantısı öncesi bugün de basın açıklamamızı gerçekleştirmek ve ardından mecliste pankartlı protestomuzu gerçekleştirmek üzere 4. defa burada toplandık. Neyi protesto ediyoruz, Adalar Belediyesi’ndeki durumu maddeler halinde tekrar aktarıyoruz. Adalar Belediyesi’nin ilaç ruhsatı, veteriner kliniğinin gayri hijyenik ortamı ve ilaçların etkilerini kaybedecek şekilde uygunsuz koşullarda muhafazası nedeniyle 2.5 sene önce iptal edildi. Adalar Belediyesi ilaç ruhsatını geri kazanmak için iki sene boyunca hiçbir şey yapmadı” ifadeleri kullanıldı.