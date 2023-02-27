Açlık grevindeki doktora vatandaşlar da destek verdi

Bursa’da açlık grevi başlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan’a çok sayıda vatandaş da destek verdi. Doktor Kayhan Turan, "Depremde yıkılmayacak hastane, okul, ev inşa etmek hepimizin en önemli sorumluluğu"dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini, belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, açlık grevinin 14’üncü gününde vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Dr. Kayhan Turan açlık grevinin 14. gününde, hastane projesiyle ilgili belediye başkanının "yok" dediği tüm belge ve fotoğrafları basın toplantısındaki dev ekranda yayınladı. Kendisine yöneltilen suçlamalara cevap veren Turan, “Benim doktor olduğumu bilmiyormuş gibi benden ‘doktor olduğunu söyleyen biri’ diye söz etmesinin nesine cevap vereyim? 12 günde ne kadar kilo verdiğim açıkça görüldüğü halde ‘Akşam evine gidiyor yemek yiyor, sabah kahvaltı yapıyor, hatta kilo bile almış, görenler varmış’ gibi yaptığım eylemi küçültmeye yönelik, asılsız olduğu kadar zavallı ve ciddiyetten uzak bir beyanın, nesine cevap vereyim. Bunların cevabını zaten herkes görüyor ve biliyor. Öte yandan bana ‘Depremde ne yaptın?’ diye soruyor. Daha depremin ilk günü Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne, kliniğimizde çalışan ben dahil yedi ortopedi uzmanımızın deprem bölgesine gönüllü olarak gitmeye hazır olduğunu bildirdik. Kliniğimizde depremzede hastalarımızın tedavileri halen devam ediyorken, bunları tekrar gündeme getirmeyi yakışıksız buluyoruz. Ama unutmayalım ki depremde yıkılmayacak hastane, okul, ev yani depreme dayanıklı kent inşa etmek, hepimizin en önemli sorumluluğumuzdur. "Mudanya ve bölgemizin depreme dayanıklı, modern bir ortopedi hastanesine sahip olma fırsatı kaçmasın" diye hala çabalıyorum. Karşılaştığım engeller karşısında çaresiz kalınca bu yola başvurduğumu hepiniz biliyorsunuz” dedi.

Başkan Hayri Türkyılmaz’ın kendisinin Marmara depremi konusundaki hassasiyetini samimi bulmadığına da değinen Turan, “Bugün burada, sadece hastane projesini ve çabamı destekleyenlere olan saygımdan dolayı, başkanın basın açıklamasındaki hastane projemiz ile ilgili verdiği yanlış beyanlarını son kez düzelteceğim. Yetkili iki ayrı merkezden gelen uzmanlar, gerekli sondajlar ve teknik incelemeleri yaparak rapor verdi. İsteyenlere rapor sayı ve numaralarını da verebiliriz. Belediye tarafından verilen ruhsatımızdaki Jeoloji Mühendisinin imzasını da mı görmüyorlar. Belli ki Başkan yanlış bilgilendiriliyor. Hastane projemizin kat sayısı da 11-12 değil. 8 kat olacak. Proje elinde. 10 parmağı olan her bireyin tek tek sayarak bulabileceği kat sayısını yanlış bilmek neyin alametidir? Ancak şunu da belirtmek isterim ki, Başkan Mudanya’ya 112 Acil istasyonu kurulmasını bile engelliyormuş. Gerçekten de şu anda Mudanya 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak belirlenen istasyon, Güzelyalı’da yer verilmediği için, Balat bölgesinden hizmet veriyormuş. Bu iş Belediye’de evrak geciktirmeye benzemez. İnsan hayatına mal olur. Bu bir insanlık suçudur. Benim hastane proje sorunumdan da önce, bu sorunun yarın acilen çözülmesi gerekir. Başkanın sağlık hizmetleri ile ne alıp veremediği var bilemiyoruz ve bu tavrını da anlayamıyoruz” diye konuştu.

Başkan’ın zeytinliklere villalar yapılmasına engel olmadığını iddia eden Turan, “Nedense, zeytinlikler hastane yapılacağı zaman aklına geliyor. Başkan ayrıca diyor ki, ‘burası konut alanıdır, hastane olur mu?’ başkanın, bu bölgenin zeytinlik mi konut alanı mı olduğuna karar veremediğini de böylece anlamış olduk. Kendi onayladığı projeler zeytinlik değil, konut alanı; bizim hastane projesine gelince zeytinlik. Kaldı ki hastane yapacağımız bölge zaten 1/5000’lik planda Özel Sağlık Tesisi olarak ayrılmış. Yani buraya ister biz yapalım, ister başkası yapsın, sonuçta sadece hastane yapılabilir. Bizim zeytinliğe, yanmış orman alanına ve imarsız alana bina dikeceğimizi söylüyor. Eğer bir suç işliyorsak; verdiği inşaat ruhsatı bu suçun belgesidir. Ama başkanla anlaştığımız önemli bir nokta var. Yasalara aykırı bir şey yapılmayacak. Ben zaten yasadışı bir şey istemiyorum. Başkan Türkyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerim sebebiyle arsadaki emsal değerin yükseltildiğini iddia ederek, imada bulundu ki, anlaşılır gibi değil. Öncelikle belirtmek isterim ki; Başkanın saydığı değişikliklerin çoğu Mudanya Belediyesi tarafından yapıldı. Belediye kayıtlarında hepsi var. Örneğin, planda burasının ‘Sağlık Alanı’ olmasına Mudanya Belediyesi karar verdi. Büyükşehir Belediyesi sadece bunu onayladı. Bazıları ise evet, Büyükşehir tarafından kanunların verdiği yetki çerçevesinde değiştirildi. Kanuna aykırı hiçbir şey yapılmadı. Eğer Mudanya Belediyesi kanuna aykırı olduğunu düşünüyordu ise, ‘neden bugüne kadar bunlara karşı bir girişimde bulunmadı?’ diye sormak lazım. Bu konuda töhmet altında bıraktığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan ve Meclis üyelerinin tamamı ne düşünür, nasıl davranır bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkında açılan asılsız ‘Belediyeyi küçük düşürme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ davasının ise bir utanç belgesi olarak kalacağını belirten Dr. Kayhan Turan, "Bence Başkan yanlış bilgilendiriliyor. Bundan sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da yardım ve destek isteyeceğim. İlçemizin yerel yönetiminin duyarsız davranarak, türlü “yanıltıcı” bilgilerle kötülemeye çalıştığı hastane projemizi, en üst makamlara anlatacağım. Biz bu hastane projesini gerçekleştirirsek Türkiye’ye dünya çapında bir Ortopedi hastanesi kazandırmış olacağız. Ama biz bu hayalimizi gerçekleştiremezsek bile, bu mücadelemizin bu tip zihniyetlere karşı ülkemizin depreme hazırlık çalışmalarının fitilini ateşleyeceğine inanıyoruz. Umudumuz hiç bitmeyecek. Hayallerimiz hep canlı kalacak” dedi.