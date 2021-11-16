Açlığın tehlikeli boyutlarda olduğu Madagaskar’da 3 bin 370 ailenin yüzü güldü

Açlığın tehlikeli boyutlarda olduğu Madagaskar’da yapılan yardımlarla 3 bin 370 ailenin yüzü güldü.

Tüm Afrikanın Dostları Derneği, Madagaskar Büyükelçiliği aracılığı ile 3 bin 370 aileye gıda yardımında bulundu. Kuraklıkla mücadele eden ve gıda ihtiyacını karşılayamayan ülkede 1 milyondan fazla kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca 14 bin kişi ise yeterli gıdaya ulaşamadığı için ölüm riskiyle karşı karşıya. BM raporlarına göre, Madagaskar’ın güneyinde 5 yaş altındaki 500 bin çocuk Nisan 2022’ye kadar yetersiz beslenmeden dolayı hayati tehlike altında.