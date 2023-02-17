Acılı annenin tek umudu kayıp kızını ve babasını bulmak

Kahramanmaraş’ta yaşayan Emine Nar, depremde yıkılan 9 katlı Kırçiçeği Apartmanı enkazından çıkmayan kızı ve babasına diri ya da ölü bir şekilde ulaşmak istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 9 katlı Kırçiçeği Apartmanı da yıkılan binalar arasında yer aldı. Kırçiçeği Apartmanı’nda yaşayan Emine Nar, üniversite okuyan oğlunu görmek için Ankara’da olduğu için 6 Şubat günü depreme yakalanmadı. Ancak evinde kalan kızı diş hekimi Bernanur Nar (27), babası Mehmet Yüce (73) ve annesi Ayşe Yüce (72) enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında Ayşe Yüce’nin cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Yüce ve Ayşe Yüce’nin canlı ya da cansız bedenlerine ulaşılamadı.

Yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Emine Nar, kızı ve babasını aramak için çalıştıklarını, ancak halen bir haber alamadıklarını söyledi. Kızı ve babasının bulunması için Kırçiçeği Apartmanı enkazının 2 kez tarandığını belirten Emine Nar, “Bütün enkazı gördüğünüz gibi halen arıyorlar. Benim yavrumdan da babamdan da halen bir haber yok” diye konuştu.

Nar, Kahramanmaraş’a deprem yaşandıktan 1 gün sonra geldiğini kaydederek, “Geldiğimde kız kardeşim sabah saat 05.30’a kadar buradaydı. Enkaz başındayken 1 saatlik bir zaman kaybımız var. O esnada ne olduysa oldu. O esnada yaralıları, hastaları buradan seri bir şekilde götürmüşler. Ama çocuğumu ve babamı nereye götürdüler bunu bilmiyoruz. Burada hangi hastaneye götürüldüyse ambulans şoförleri veya bir vatandaş da olabilir, kimin götürdüğünü bilmiyoruz. Buradan bir haber almak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Cansız bedeni de olsa ve canlı da olsa ben babama ve kızıma kavuşmak istiyorum”

Babası ve kızının bulunması için DNA testi verdiğini, kendilerine testin 6 ay ila 1 yıl arasında sonuçlanacağının söylendiğini ifade eden Emine Nar, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

“Bu kadar süre boyunca evladından bir haber alamadan hangi anne yüreği dayanır. Babasından haber alamayan ve annesini yeni kaybetmiş bir anneyim ben, bir evladım. Bu çalışmaların hızlanmasını istiyorum. Ne kadar hızlanabilir onu da bilmiyorum ama hızlansın istiyorum. Cansız bedeni de olsa ve canlı da olsa ben babama ve kızıma kavuşmak istiyorum. Artık burada olmadığını düşünüyoruz. Ama nerede, hangi hastanede, yaşıyor mu ölü mü bilmiyoruz. Bir bilinmezlik içerisindeyiz, bir belirsizlik içerisindeyiz. Bunun çözülmesini istiyorum. Duyan bilen yardıma gelen kim varsa ulaşsın istiyoruz.”

“Babamın ve yeğenimin yaralı olarak bir yere gittiklerini düşünüyoruz”

Antalya’da yaşadığını hatırlatan Emine Nar’ın kardeşi Murat Yüce ise deprem olduğunu haber aldıktan sonra yola çıktıklarını anlatarak şöyle devam etti:

“Burada yeğenim ve babam var. Pazar günü biz buradaydık. Ben de Antalya’da ikamet ediyorum. Oradan haber alır almaz hemen yola çıktık ama gelmemiz akşamı buldu. Kardeşimin de söylediği gibi o 1 saatlik süre içerisinde kim nereye götürdüyse bulamıyoruz. Bu konu ile ilgili bize yardımcı olurlarsa tüm arkadaşlardan Allah razı olsun diyeceğiz. Şu an elimizden bir şey gelmiyor. Emniyet yetkilileriyle de görüştük onlar da yardımcı oldular. Parmak izlerinin alındığını ve öyle sıradan defnedilmediğini, kimlik eşleştirmesiyle daha sonra cenazelerin yerlerinin belli olacağını ve bize ulaşılacağını söylediler. DNA’larla ilgili ise sürecin uzayacağını düşüyoruz. Açıkçası bu da bize ağır geliyor. Bu konuyla ilgili yetkililerimizden çalışmaların biraz daha hızlandırılmasını talep ediyoruz. Artık buradan ümidi kestikten sonra babamın ve yeğenimin yaralı olarak bir yere gittiklerini düşünüyoruz.”

Öte yandan bir enkaza dönüşen Kırçiçeği Apartmanı’nda yaşayan kişilere ait hatıraların yer aldığı fotoğraflar, bir çarşafa toplanarak kaldırıma bırakıldı.