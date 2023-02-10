Acil tıp teknisyeninden büyük fedakarlık: Enkaz altındaki kızını bırakıp görevine devam etti

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a deprem bölgesine giden Acil Tıp Teknisyeni Osman Gündoğan, enkaz altında kalan kızından haber alamayınca başka depremzedelere yardıma gitti. Zaman zaman enkazın başına gelen ve 84 saat sonra kızının kurtulduğunu gören baba Osman Gündoğan, büyük sevinç yaşadı.

İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Osman Gündoğan kızı Şehriban Naz Gündoğan’ı (16) bir süre önce Kahramanmaraş’a babaannesinin yanına gönderdi. Depremin meydana gelmesiyle birlikte kızından haber alamayan baba Gündoğan, Kahramanmaraş’taki yıkılan Ebrar sitesinde görevli olarak kızının kaldığı evin enkazına gitti. Bütün uğraşlara rağmen kızı ile iletişim kuramayınca ümidi kesip başka canlar kurtulsun diye enkazın başından ayrılarak görevine devam etti. Zaman zaman enkazın başına gelen Osman Gündoğan, 81. saatte bir ses duyunca görevlilere haber verdi. Daha sonra o bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekip depremin 84. saatin genç kızı sağ olarak enkazdan çıkardı. Baba Osman Gündoğan aldığı haberle büyük sevinç yaşadı. Kızı Şehriban Naz Gündoğan’ın enkazdan çıkarıldığını gören baba dua etti. Ardından kızını alıp ambulans uçak ile İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada ambulansa alınan Şehriban Naz Gündoğan’ı Esenyurt’taki hastaneye sevk edildi.

"84 saat sonra çocuğumuz ses verdi"

Olanları anlatan İstanbul 112’de çalışan baba Osman Gündoğan, “Depreme evde nöbete gitmeye hazırlanırken duydum. Kız çocuğum orda olduğu için panikledik. Hemen 112 ile iletişime geçtik. Bizim oraya ekiplerimizin görevlendirildiğini öğrendik. Hemen gönüllü olduğumuzu bildirdik. Sağ olsun 112 yönetimiz de başhekimiz de uygun gördü. Sonra hemen evden çıktık hazırlandık. Başhekimliğimizde organize olduk. Kahramanmaraş’a 6.30 ordaydık. Canımız yandı. Ağladık sızlandık. Kızım enkazın altındaydı. Bir çok yaralı vardı. Benim evladım kadar onların da evladı vardı, annesi babası vardı. Ne yaptık. Dedik ki kızımız dursun biz burada çıkan yaralıları taşımaya devam ettik. Hastaneye götürüyorduk. Sonra tekrar yine kızımızın olduğu yere bakıyorduk. Gittik çalışmaya başladık. Giderken de giderken de ağlıyorduk. 81 saatte sonra umutlarımız tükenmeye başlamıştı. Allah’ım dualarımızı kabul etti. 84 saat sonra çocuğumuz ses verdi. Kurtarma ekipleri çıkardı. Hastaneye götürdük. Şimdi durumu iyi” dedi.