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Acil işi bahane edip karantinayı ihlal edene 392 lira ceza

ZONGULDAK UMUMİ İL HIFZISSIHHA KURULUNCA ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA KARANTİNA BULUNMASI GEREKEN VATANDAŞLARIN, SOSYAL HAYATA KATILMAK SURETİYLE HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATTIĞI BU NEDENLE DE SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASININ ZORLAŞTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ. BUNA GÖRE EVDE İZOLASYONU İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLENLERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

Genel 20.08.2020, 15:14
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Acil işi bahane edip karantinayı ihlal edene 392 lira ceza

Zonguldak Umumi İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda karantina bulunması gereken vatandaşların, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını riske attığı bu nedenle de salgının kontrol altına alınmasının zorlaştırdığı tespit edildi. Buna göre evde izolasyonu ihlal ettiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Zonguldak Umumi İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı. Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Alınan karar doğrultusunda Kovid-19 hastası, olası hasta ve hasta temaslısı olarak değerlendirilen, hastaneye yatırılmasının gerekmediği, evde izlemine karar verilen şahısların, 14 gün süre ile izolasyonuna karar verilen yerde (ev, yurt, vb.) izlenmesi ve karantina altında bulunması gereken bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske atarak virüsün yayılmasına neden olduğu ve bu nedenle de salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı tespit edildi.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler ile izolasyon tedbirlerinin görevlilerce takibini engelleyenler hakkında; Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuluyor

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekiplerinin oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerine karar verildi.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara tavsiye

Kurulca alınan kararlar doğrultusunda, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası) bu araçları kullanmamalarının, düğün, cenaze, taziye ve sosyal faaliyetlerin olduğu topluca bulunan alanlara girmemelerinin tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulmasına karar vreildi.

Taksilerde yeni uygulama

Taksilerde; 4 kişilik taksi de 3 yolcuya, 5-6 kişilik takside 4 yolcuya, 7-8 kişilik takside 5 yolcuya müsaade edilmesine karar verildi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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