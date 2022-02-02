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Acil durumlarda “Tek tuşla hayata dokun”

Bir afet veya acil durum anında yaşanan sıkıntılardan olan iletişim sıkıntısının önüne geçebilmek ve vatandaşlara daha hızlı ulaşım sağlayabilmek adına İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaşların acil durum anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşabilmesini sağlayan “AFAD Acil” adlı mobil uygulama kullanıma sunuldu.

Genel 02.02.2022, 12:50
Acil durumlarda “Tek tuşla hayata dokun”

Bir afet veya acil durum anında yaşanan sıkıntılardan olan iletişim sıkıntısının önüne geçebilmek ve vatandaşlara daha hızlı ulaşım sağlayabilmek adına İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaşların acil durum anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşabilmesini sağlayan “AFAD Acil” adlı mobil uygulama kullanıma sunuldu.

Uygulamayı tanıtarak bilgi veren AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, uygulama sayesinde vatandaşların tek tuşla hayatını kurtarabileceğini vurgulayarak, herkesin uygulamayı telefonlarına yüklemesi çağrısında bulundu.

AFAD Acil mobil uygulamasını tanıtarak uygulama ile ilgili bilgi veren AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, “Vatandaşlarımızın afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildi. Akıllı telefon kullanan vatandaşlarımıza bu yıl İçişleri Bakanlığımızın milli ve yerli yazılım olarak AFAD Acil isimli mobil uygulamamız devreye girdi. Mobil uygulamamızı bütün vatandaşlarımızın indirmelerini tavsiye ediyoruz. Aslında çok basit bir uygulama, uygulamayı indirirken telefon numarası, T.C. kimlik numarası gibi birtakım bilgiler istiyor. Onları girdikten sonra konumu da yetkilendiriyoruz. Biliyorsunuz bir afette en önemli şey iletişim zorluğudur. Vatandaşımız bulunduğu yerde iletişim sağlayamıyorsa, bu uygulama sayesinde ‘Acil Çağrı’ butonuna bastığında mesaj veya konuşma yöntemi ile 112 Acil Çağrı Merkezi ile anında görüşebiliyor. Konumunu gönderebiliyor. Yaralı ise yaralı olduğunu ya da enkaz altındaysa enkaz altında olduğunu bildirebiliyor. Böylece durum müdahale anlamında hangi kurumu ilgilendiriyorsa harekete geçerek görevli arkadaşlar yardımına gidiyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu uygulamayı indirmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle hazırlanan afişleri ve bilgilendirme broşürlerine bütün kurumlarımıza gönderdik. Mutlaka bu AFAD Acil mobil uygulamasını indirmelerini istiyoruz. ‘Tek tuş, hayata dokunuş’ diye bir sloganımız var. Yani vatandaşlarımız tek tuşla hayatlarını kurtarabilirler. Kayboldukları alanlarda anında yardım talep edebiliyorlar. Tabi ki 112 Acil’i gereksiz yere kullanmamalarını istiyoruz. Bunun bir cezası da var. Yani 112, her konumda değil, mutlaka acil yardım gerektiği an veya bir afet anında iletişimin koptuğu an kullanılmalı. Bu uygulama gerçekten çok önemli ve biz kullanımını Aydın ilimizde çoğaltmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın telefonlarına uygulamayı yüklemesini istiyoruz” dedi.

Ayrıca, afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor.

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