İstanbul’da kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. Parmağı kesilen acemi kasap, “Kurban gazisiyim. Elimden kaydı bıçak, parmağımdan oldum” dedi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kesim tekniklerini yerine getirmeyen veya dalgınlıkla iş yapan acemi kasaplar kendilerine zarar verdi. Büyükçekmece’de de kesim sırasında kendisini yaralayan kasaplar hastaneye geldi. Parmağını kesen Recep Gümüş, “Kurban gazisiyim. Parmağımı kestim. Elimden kaydı bıçak, parmağımdan oldum. İlk defa kasaplık yapıyorum. Kendimiz kestik dedim, yardımcı olayım. 1 saat kanama durmadı” dedi.