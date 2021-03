Acar: “Halepçe katliamı insanlığın utanç vesikasıdır”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 33 yıl önce Kuzey Irak’taki Halepçe kasabasında binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın insanlığın utanç vesikası olarak tarihin hazin sayfaları arasında yer aldığını ifade etti.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 8 yıl süren İran-Irak savaşının son yılında, 1988’de 40 bini aşkın insanın yaşadığı Halepçe’nin beş gün boyunca savaş uçakları tarafından bombalandığını, top ateşiyle yerle bir edildiğini ifade ederek, “Emperyalist güçlerin coğrafyamızı işgâl ve talan etmeyi hedefleyen kanlı oyunlarının bir parçası olarak, 16 Mart 1988’de Halepçe’de binlerce mazlum insan katliama mâruz kaldı. Bugün, insanlığın utanç vesikası olarak tarihin hazin sayfaları arasına eklendi” dedi.

Halepçe katliamının insanlık adına utanç vesikası olduğunu kaydeden Ramazan Acar, “İnsanların birçoğu kuzeydeki dağlara kaçmış, geride kalan kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan binlerce insanın üzerine, o zamana kadar görülmedik bir vahşetle, hardal ve siyanür bombaları atılmıştır. Zehirli gaz esintilerinin ulaştığı her canlı, yaprak gibi dökülmüş, en az 5 bin insan feci şekilde can vermiş, 15 bin kişi ise yaralanmıştır.İnsan hakları söylemini dilinden düşürmeyen batılı devletlerden de, böyle olayları önlemek için kurulmuş Birleşmiş Milletler’den de hemen hiçbir tepki gelmemiştir. Sömürge zihniyetiyle birlikte insanlığın da sağır, kör, dilsiz olduğu o gün bu katliam utanç vesikasına dönüşmüştür. Beşeriyetin utanç sayfası olarak tarihe geçen olayda dünya kamuoyu, günler sonra bölgeye intikal eden ‘Sınır Tanımayan Doktorlar’ vasıtasıyla katliamdan haberdar olmuştur. Bu arada çoğunluğu Kürt olmak üzere 500 bin kişi dağları aşarak Türkiye’ye sığınmıştır. Üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen emperyalist devletlerin tezgâhlayıp uyguladıkları soykırımların vicdanları parçalayan acı hatıraları biraz olsun hafiflemeden, daha ağır, daha sinsi ve daha hain planlarla, bölge insanının kaderi karanlığa mahkûm edilmek istenmektedir. Terör, vekâlet savaşları ve mezhep kavgalarının Irak’ın gençlerini ve geleceğini yemeye devam ediyor olması, ümmet ve insanlık vicdanı adına acılarımıza yeni acılar eklemektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, her türlü zulüm ve haksızlığa karşı bütün insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyor, kime uygulanırsa uygulansın bütün katliamları tel’in ediyor, bütün insanlar için hak ve adalete dayalı bir dünya düzeni temenni ediyoruz” diye konuştu.