Aç tilkiyi gofretle besledikleri anları kayda aldılar

İstanbul Çatalca’da iki arkadaş iş dönüşü ormanlık alanda karşılaştıkları aç tilkiyi yanlarında bulunan gofret ile besledi. Gofreti yiyerek karnını doyuran tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çatalca Ormanlı mevkiinde Akın Çil ve Muhammet Aksu isimli iki arkadaş sabah saatlerinde vardiya çıkışı evlerine dönerken bir tilkiyle karşılaştı. Aç olduğunu anladıkları tilkiyi yanlarına çağıran arkadaşların davetine kayıtsız kalmayan tilki, kendisine ikram edilen gofreti afiyetle yedi. İki arkadaş bir yandan tilkiyi beslerken bir yandan da o anları cep telefonu ile kaydetti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki arkadaşın tilkiyi yanlarına çağırdıkları ardından tilkiye araçta bulunan gofretleri ikram ettikleri görüldü. Tilkinin gofretleri afiyetle yediği anlar saniye saniye kaydedildi.