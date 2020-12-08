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Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’de dağdan inen aç kurtlar, otlak alanda gezinen eşeği parçalayarak telef etti.

Genel 08.12.2020, 16:51
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Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti
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Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’de dağdan inen aç kurtlar, otlak alanda gezinen eşeği parçalayarak telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirinköy köyü’nde ikamet eden Ahmet Bostancı isimli vatandaş, İnceçukur mevki’inde eşeğini otlaması için bıraktı. Evine geri döndükten sonra akşam üzeri hayvanını almaya giden Bostancı korkunç manzara ile karşılaştı. Havanın soğuması ile köy yakınına inen aç kurtlar Bostancı’nın “Karakaçan” adını verdiği eşeğini parçalayarak telef etti.

Hayvanın arka kısmını tamamen parçalandığını gören Bostancı, üzgün olduğunu, her yıl bir tane hayvanının aç kurtların saldırısına uğradığını ifade etti.
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