Aç kalan ayıyı orman işçileri besledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık mevki’i yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, kendisine verilen yiyecekleri yerken görüntülendi. Ayının bu anları işçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği’ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine sabah saatlerinde bir ayı geldi. Geçtiğimiz yıl bahçede bulunan ağaçlardaki elmaları yiyen ayı, bu sefer gözetleme kulesi işçileri tarafından yiyecek verirken görüntülendi. Cep telefonlarıyla ayıyı görüntüleyen işçiler, "Bizi ziyarete gelmiş. Biz de aç olduğunu düşünerek yanımızdaki yiyeceklerden verdik" dediler.

Yangın gözetleme kulesinde çalışanlar, ayının sık sık gelerek kule bahçesindeki elmaları yedikten sonra gözden kaybolduğunu ve şimdiye kadar saldırgan bir tavrının olmadığını söylediler.