Abdülhamid Han Camii’nde teravih namazları çadırda kılınacak

Kahramanmaraş’taki şehrin simgelerinden Abdülhamid Han Camii’nde Ramazan ayı nedeniyle teravih namazları bahçesinde kurulan çadırda kılınacak.

Onikişubat ilçesinde bulunan ve şehrin birçok noktasından görülen Abdülhamid Han Camii meydana gelen depremlerde hafif hasar aldı. Camide Ramazan ayı nedeniyle teravih namazları kılınamayacak. Cami yetkilileri ve hayırseverlerin çalışmaları ile cami bahçesine bin kişilik çadır kurularak teravih namazları kılınacağı belirtildi.

Cami İmam Hatibi Ali Sarıkaya, “Meydana gelen depremlerde camimiz hafif hasar aldı vatandaşlarımız camimizin ayakta kalması motive ediyor. Tedbir nedeniyle cemaatimizi alamıyoruz. Bu çerçevede büyük bir çadır kuruldu ve teravih namazları kılınacak. Kadınlara özel çadır da kurulacak ve her gün bin kişilikte iftar verilecek” dedi.