ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake: "Türk halkının dostuyuz"

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Hatay’da kurduğu 100 yatak kapasiteli sahra hastanesinin Sağlık Bakanlığına devri gerçekleştirildi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD hükümeti ve özel sektörünün Türkiye’ye 285 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirterek, Türk halkının dostu olduklarını kaydetti.

ABD’nin, Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesine kurduğu sahra hastanesinin Sağlık Bakanlığına devri ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Hastanede incelemelerde bulunan Flake, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu tarafından bilgiler verildi.

İncelemelerin ardından konuşan Jeff Flake, geçen aralık ayında eşiyle birlikte Hatay’a ziyarete geldiğini, kentin güzel insanlarıyla bir araya geldiğini hatırlattı.

Depremin sonrasında ortaya çıkan yıkım ve yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Flake, “Sadece tek bir depremden bahsetmiyoruz, üstüne depremler ve artçılar oldu. Bu da insanların normal hayatına dönüşlerini zorlaştırdı. Depremin hemen ardından ABD Başkanı Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini ifade etti. ABD hükümetinin depremlerle ilgili her türlü yardımı yapacağı noktasında gerekli talimatları ilgili kuruluşlarımıza verdi. Bu noktada özellikle kongrede birlikte görev yaptığım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Türkiye’nin bugüne kadar başka ülkelerdeki felaketlere yardımlarını aktardım. Artık şimdi sıranın dünyanın Türkiye’ye yardım etme zamanı olduğunun altını çizdim” diye konuştu.

"Türk halkı dostumuz"

Bugün 100’ü aşkın ülkenin Türkiye’nin yanında olduğunu kaydeden Flake, "ABD hükümeti de elinden gelen yardımı yapma çerçevesinde 185 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirmiştir. Her türlü arama kurtarmada, ABD hükümeti çalışmalar yürütmektedir. ABD özel sektörünün de bugüne kadar yaptığı yardımlar yaklaşık 100 milyon doları bulmuştur. Depremin ardından Türk yetkililerle gerçekleştirdiğimiz temaslarda, nelere ihtiyaç olacağı noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Adıyaman’da arama kurtarma ekibimiz görev yaptı. Buna ilaveten bir sahra hastanesini hizmete açıyoruz. Türk insanı bizim dostumuzdur, arkadaşımızdır, dostluklar da bunun içindir. Türk halkının dostu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

"5 günde yapıldı"

Bugün 16 milyon dolara mal olan sahra hastanesinin devrini gerçekleştirdiklerini ifade eden Flake, "Sağlık Bakanlığına hastanenin devrini gerçekleştirdik. Bu tesis 5 gün içinde ABD ordusu tarafından kuruldu. Depremlerin ardından ABD Başkanı Biden, gerek Dışişleri Bakanı Blinken, ne kadar sürerse sürsün, ne kadar ihtiyaç olursa olsun, hükümet olarak Türk dostlarının yanında yer almayı sürdüreceklerini belirttiler. Sahra hastanesi bu dostluğun, bu yakınlığın bir simgesi konumundadır" açıklamasını yaptı.

"Yaraların sarılması için olumlu katkı sağlayacak"

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin ise, küresel afetlerin küresel dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Deprem sürecinde birçok ülkeden desteklerin sunulduğunu kaydeden Çetin, “Bu hastane de buradaki yaraların sarılması için olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu şekilde birçok ülkenin hastanesi var. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak gerekli koordinasyonu sağlamak adına depremin ilk gününden itibaren buradayız. Tüm insanlık için güzel sonuçlar çıkacak sağlık hizmeti veren bir hastane olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Çetin ile tokalaşan Flake, kentten ayrıldı.

"İç düzenlemeleri biz yaptık"

Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, depremin ilk gününden beri hep Hatay’da ve görevinin başında olduğunu belirtti.

Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini, ciddi yaralıları tedavi ettiklerini hatırlatan Koyuncu, “Diğer hastanelerin hepsi zarar gördüğü için biz herkese görev verdik. İlk 72 saatte yaklaşık 2 bin 500 yaralıyı tedavi ettik, hızlı transferler gerçekleştirdik. Zorlu bir süreçti” dedi.

Sahra hastanesinin ABD’li ekipler tarafından kurulduğunu ama iç düzenlemenin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Koyuncu, yoğun şekilde hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

Bu hastanede hastaların acil sorunlarına çözüm bulduklarının altını çizen Koyuncu, “Yataklı servislerimiz var. Kayıtlarını yaptıran hasta şikayetini söylemesinin ardından ilgili bölümce tedavi ediliyor. Deprem bölgesine iyi bir hizmet verecek konumdayız. Kan bankası, eczane gibi yeni eklemeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.