ABD’li turist, Ayasofya’da müslüman oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde şehit madenciler için düzenlenen mevlit programında Amerikalı bir turist Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Bartın’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için mevlit programı düzenlendi. Mevlit sırasında ismi Anthony olduğu öğrenilen Amerikalı bir turist, müslüman olmak istediğini söyledi. Amerikalı turist, mevlit programı için camide bulunan Hüseyin Çevik hocanın yanına götürüldü. Program için camide bulunan bir başka isim Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise ABD’li turiste tercümanlık yaptı. Kelime-i Şahadet getiren turist, müslüman oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Camide bulunan cemaat ise o anlarda tekbir getirdi. ABD’li turistin Muhammed Fatih adını aldığı öğrenildi.