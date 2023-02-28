ABD’li şarkıcı Katy Perry: "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı"

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışmasında ABD’deki silahlı saldırılara tepki göstererek, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı" dedi.

ABD’li ünlü şarkıcı Katry Perry, jürisi olduğu ses yarışması ’Idol’de, ülkede yaşanan silahlı saldırılara tepki gösterdi. Seçmelere katılan bir yarışmacının 2018 yılında okuduğu lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8 arkadaşını kaybettiğini söylemesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Perry, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı. Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Ben de korkuyorum" ifadelerini kullandı.