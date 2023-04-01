ABD’li boktör Kevin Jhonson: "Rus pasaportu almak istiyorum"

Rusya’daki bir boks müsabakasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen ABD’li boksör Kevin Jhonson, "Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bir boks müsabakasında ünlü ABD’li boksör herkesi şaşkınlığa uğratan bir konuşma yaptı. Rus rakibi Viaçeslav Datsik ile maça çıkan ve 3. Raund sonunda hakem kararıyla müsabakayı kazanan Jhonson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi. Maçın ardından kendisine uzatılan mikrofondan Putin’e seslenen Jhonson, Rus vatandaşı olmak istediğini söyleyerek, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum" dedi.

Müsabakayı izleyen sporseverler Jhonson’ı bu konuşmasının ardından alkışlarıyla desteklerken olay Rus ve dünya basının da geniş yer buldu.

Profesyonel yaşantısında 58 boks müsabakasına çıkan 43 yaşındaki Kevin Jhonson bu maçlarda 39 galibiyet 21 mağlubiyet alırken 2 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.