AB’den yenilenebilir enerji hedefini yükseltme kararı

Avrupa Birliği, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030’a kadar yüzde 42,5’e yükseltmeye karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), yenilenebilir enerji konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, AB’nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı 2030 yılına kadar yüzde 42,5’e çıkarılacak ve bu oran yüzde 45’e kadar yükseltilebilecek.

Ulaşım sektöründe iki seçenek sunulan anlaşmaya göre üye ülkeler, 2030 yılına kadar ulaşımda sera gazı yoğunluğunu yüzde 14,5 oranında azaltacak ya da 2030 yılına kadar ulaşım sektöründeki nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payını yüzde 29’a yükseltecek.

Sanayi sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının yıllık yüzde 1,6 artırılmasını öngören anlaşma çerçevesinde, 2030’a kadar binalarda yenilenebilir enerji payı en az yüzde 49’a ulaşacak. Anlaşma göre yenilenebilir enerji projelerinin onaylanmasıyla ilgili prosedürler de hızlandırılacak.

Bugün varılan geçici anlaşma, ilk olarak Konsey’deki Daimi Temsilciler Komitesi’ne ve parlamentoya sunulacak. Ardından Parlamento ve Konsey tarafından resmi olarak onaylanması sonrasında yürürlüğe girecek.